Новости Харькова — главное за 10 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Крылатые ракеты и другие скоростные цели летают над Украиной, защитники неба сообщают об угрозе для юго-запада страны

Из-за пусков авиабомб на Харьковщине объявили воздушную тревогу в 05:11.

Вскоре над Украиной начали летать скоростные цели. Так, защитники неба зафиксировали их над Харьковской областью и соседними регионами.

После этого на украинские города полетели крылатые ракеты.

На данный момент прямой угрозы обстрела Харьковщины крылатыми ракетами не было. Пока что это касается преимущественно юго-запада страны. По состоянию на 07:00 тревога в Харькове и области все еще продолжается.