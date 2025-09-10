Новости Харькова — главное за 10 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:00
Крылатые ракеты и другие скоростные цели летают над Украиной, защитники неба сообщают об угрозе для юго-запада страны
Из-за пусков авиабомб на Харьковщине объявили воздушную тревогу в 05:11.
Вскоре над Украиной начали летать скоростные цели. Так, защитники неба зафиксировали их над Харьковской областью и соседними регионами.
После этого на украинские города полетели крылатые ракеты.
На данный момент прямой угрозы обстрела Харьковщины крылатыми ракетами не было. Пока что это касается преимущественно юго-запада страны. По состоянию на 07:00 тревога в Харькове и области все еще продолжается.
