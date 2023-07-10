Кулеба закликав не повторювати помилки Меркель, яка була проти України в НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ARD “Tagesthemen” попросив уряд Німеччини не повторювати помилок, допущених канцлером Меркель у 2008 році, яка протистояла інтеграції України до НАТО.

“Кілька років тому, у 2008 році, Україні обіцяли вхід до НАТО. Проте з того часу НАТО дуже мало зробило, щоб це членство стало реальністю. І ми вважаємо, що зараз найкращий час для такого рішення про продовження запрошення – з розумінням того, що це приєднання може статися лише за наявності необхідних передумов. Так що ми не говоримо про миттєве членство, це дуже важливий момент. Зараз у нас є 48 годин, йдуть переговори з нашими партнерами з цього питання”.

“Ми цінуємо все, що Німеччина та США роблять для України, щоб підтримати нас у цій війні. Однак щодо цього у нас інша думка, ніж у Берліна, тому що ми віримо, що саме запрошення нікого ні до якої війни не втягне. З політико-правової точки зору запрошення є політичним сигналом для України щодо можливості вступу до альянсу і показує, що процес іде. Випадок альянсу відповідно до статті 5 застосовується лише в тому випадку, якщо Україна є країною-членом. Ми знаємо про це. І тому немає приєднання, доки всі не будуть готові”.

“Але я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, допущених канцлером Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України в НАТО. Результатом стала ще більш агресивна поведінка рф – напад на Грузію, ворожість до Заходу і нинішня агресія щодо України. Все це восходить до саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли країнам не вистачило сміливості ухвалити це історичне рішення щодо забезпечення безпеки євроатлантичної зони».

“Членство України в НАТО – це шлях до миру. Як тільки Україна зможе вступити до НАТО, в Європі більше не буде воєн. Ось для чого це все. Тому що рф більше не посміє напасти на альянс. Так, членство в НАТО не може зупинити цю війну, але може запобігти майбутнім війнам у Європі, і європейським політикам нема чого втрачати, спрямовуючи це запрошення і дозволяючи Україні вступити до НАТО. Зараз Путін не може скільки-небудь осмислено відповісти на таке запрошення, має свої внутрішні проблеми, які треба вирішувати. Ось чому я кажу: якщо ми дозволяємо страху формувати наші рішення, то ця стратегія не працює, ми дуже цінуємо те, що Німеччина робить, щоб допомогти нам від імені всієї Європи, але ми повинні бути амбітними, пам’ятати про помилки Бухарестського саміту 2008 року та уникати їх у майбутньому”