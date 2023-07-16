Росіяни наступали в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У 508 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог продовжує атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось 20 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ .

На Слобожанському напрямку противник протягом доби з міномета та артилерії обстріляв населені пункти Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.