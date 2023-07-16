Росіяни наступали в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
У 508 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог продовжує атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось 20 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ .
На Слобожанському напрямку противник протягом доби з міномета та артилерії обстріляв населені пункти Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.
Читайте також: Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку
Новини за темою:
Ви читали новину: «Росіяни наступали в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 20:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 508 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог продовжує атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось 20 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".