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Росіяни наступали в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 20:02   16.07.2023
Оксана Якушко
Росіяни наступали в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У 508 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог продовжує атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось 20 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ .

На Слобожанському напрямку противник протягом доби з міномета та артилерії обстріляв населені пункти Басове, Висока Яруга, Тернова, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка  Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 20:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 508 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог продовжує атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, відбулось 20 боїв, повідомив Генштаб ЗСУ.".