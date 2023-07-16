Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку

Противник перекинув резерви, людей і техніку з Білорусі та Західного Військового округу рф на Куп’янський та Лиманський напрямок, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.

12 липня командування військ противника практично завершило процес оперативного розгортання ударних оперативно-тактичних угруповань військ (сил) ГВ “Захід” на Куп’янському та Лиманському напрямах, повідомив Машовець.

«12-го липня ц.р. командування військ противника (УВ “Запад”) закінчило переміщення свого резервного компонента на Куп’янський та Лиманський напрямок, зокрема – з полігонів “Обуз-Лесновский”, “Осиповичский”, “Лепельский” на території республіки Білорусь у смугу відповідальності 1-ї гв. танкової армії (гв. ТА) та 20-ї загальновійськової армії (ЗВА) зі складу УВ “Запад” були передислоковані відповідні підрозділи 283-го мсп 144-ї мотострілецької дивізії (мсд), 245-го мсп 3-ї мсд 20-ї ЗВА та 272-го мсп 47-ї танкової дивізії (тд) 1-ї гв. ТА Західного ВО, де проходили курс бойової підготовки та злагодження», – перерахував Машовець.