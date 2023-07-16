Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку
Противник перекинув резерви, людей і техніку з Білорусі та Західного Військового округу рф на Куп’янський та Лиманський напрямок, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.
12 липня командування військ противника практично завершило процес оперативного розгортання ударних оперативно-тактичних угруповань військ (сил) ГВ “Захід” на Куп’янському та Лиманському напрямах, повідомив Машовець.
«12-го липня ц.р. командування військ противника (УВ “Запад”) закінчило переміщення свого резервного компонента на Куп’янський та Лиманський напрямок, зокрема – з полігонів “Обуз-Лесновский”, “Осиповичский”, “Лепельский” на території республіки Білорусь у смугу відповідальності 1-ї гв. танкової армії (гв. ТА) та 20-ї загальновійськової армії (ЗВА) зі складу УВ “Запад” були передислоковані відповідні підрозділи 283-го мсп 144-ї мотострілецької дивізії (мсд), 245-го мсп 3-ї мсд 20-ї ЗВА та 272-го мсп 47-ї танкової дивізії (тд) 1-ї гв. ТА Західного ВО, де проходили курс бойової підготовки та злагодження», – перерахував Машовець.
Читайте також: Машовець описав сценарій можливого наступу РФ на Куп’янськ (мапи)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник перекинув резерви, людей і техніку з Білорусі та Західного Військового округу рф на Куп’янський та Лиманський напрямок, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.".