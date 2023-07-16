Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
Противник перебросил резервы, людей и технику, из Беларуси и Западного Военного округа рф на Купянское и Лиманское направление, сообщил военный обозреватель Константин Машовец.
12 июля командование войск противника практически завершило процесс оперативного развертывания ударных оперативно-тактических группировок войск (сил) ГВ «Запад» на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил Машовец.
«Командование войск противника (ГВ «Запад») закончило перемещение своего резервного компонента на Купянское и Лиманское направление. В частности – с полигонов Обуз-Лесновский, Осиповичский, Лепельский на территории республики Беларусь в полосу ответственности 1-й гв танковой армии (гв. ТА) и 20-й общевойсковой армии (ОВА) из состава ГВ «Запад» были передислоцированы соответствующие подразделения 283-го мсп 144-й мотострелковой дивизии (мсд), 245-го мсп 3-й мсд 20-й ОВА и 272-го мсп 47-й танковой дивизии (тд) 1-й гв. ТА Западного ВО, где проходили курс боевой подготовки и слаживания», — перечисли Машовец.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 16:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник перебросил резервы, людей и технику, из Беларуси и Западного Военного округа рф на Купянское и Лиманское направление, сообщил военный обозреватель Константин Машовец.".