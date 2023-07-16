Россияне наступали в районе Масютовки в Харьковской области — Генштаб ВСУ

В 508 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины враг продолжает атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, произошло 20 боев, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник в течение суток из миномета и артиллерии обстрелял населенные пункты Басово, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Масютовки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск, Кисловка Харьковской области.

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