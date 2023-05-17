ISW повідомив про просування ворога на сході й “полювання на відьом” на півдні

Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на дані геолокації, відзначив деякі незначні успіхи армії РФ на Донбасі. При цьому багато з того, про що “переможно” заявляють самі окупанти, не підтверджується.

“16 травня російські війська продовжували обмежені атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна. За повідомленням Генштабу України, російські війська вели наступальні операції у районі н. п. Масютівка (приблизно 13 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівське (приблизно 16 км на північний захід від Сватового). Російські блогери продовжували стверджувати, що 15 травня невстановлені частини 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) захопили Масютівку та відтіснили українські війська через західний берег річки Оскіл. На геолокованих російських кадрах, опублікованих 15 травня, видно, як російські безпілотники завдають ударів по українських позиціях на схід від Масютівки. Колишній голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни не досягли значних успіхів на Куп’янському напрямку”, – зазначили в актуальному зведенні ISW.

До сусідньої Луганської області ворог перекидає додаткові сили з полігонів у Білорусі. Більшість особового складу, за даними Гайдая, – новомобілізовані або ув’язнені. Їх закидають у райони Кремінної та Сватового. На напрямках Лимана та Кремінної продовжуються ворожі атаки.

Основні бойові дії тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки. Там, за інформацією аналітиків ISW, у ворога є певний поступ.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 15 травня, показують, що російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на південному заході Бахмута вздовж дороги, що веде в Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута). Російські джерела стверджували, що 15 і 16 травня намагалися відновити втрачені позиції в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута)”, – зазначили аналітики.

Також геолокація підтверджує незначне просування армії РФ у районі Мар’їнки. Водночас ISW не знайшов підтверджень жодній з “переможних” заяв Пушиліна про нібито просування окупантів у районі Первомайського та Авдіївки.

На Півдні тим часом ворог продовжує чекати на український контрнаступ – у стані, який слабо нагадує впевненість у своїх силах.

“Російські сили продовжують панікувати щодо збереження своїх позицій на східному березі (лівобережжі) Херсонської області напередодні очікуваного українського контрнаступу. Пов’язаний з Кремлем військовий блогер заявив, що серед російських військ, які діють у Херсонській області, йде “полювання на відьом”, тому що багато хто звинувачує одне одного у розкритті російських позицій українським силам”, — зазначили в Інституті вивчення війни.

У Запорізькій області тим часом загарбники продовжують порушувати всі міжнародні норми та правила, перетворюючи на військову базу Запорізьку атомну електростанцію.

“Енергоатом повідомив, що на ЗАЕС перебуває понад 2500 російських військовослужбовців, і зазначив, що 15-денна евакуація з Енергодару закінчилася після повернення до міста російських окупаційних чиновників”, – зазначили в ISW.