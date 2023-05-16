Ворог безуспішно намагається наступати на Харківщині: зведення Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують спроби атакувати поблизу Масютівки в Куп’янському районі. Також не припиняються обстріли на Куп’янському та Слобожанському напрямках.

“Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів даремні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області”, – повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Там також зазначили, що протягом доби ворог завдав по Україні 27 ракетних та 37 авіаційних ударів і здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ”,

Основні зусилля армії РФ зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби там сталося 44 бойові зіткнення.

Сили оборони продовжують знищувати ворога.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили один іранський ударний БпЛА “Shahed” та два розвідувальних дрони. Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили п’ять районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби, два склади боєприпасів противника та один пункт пально-мастильних матеріалів окупантів“, – поінформували в ГШ.