Увечері ворог обстрілював Вовчанськ: Синєгубов розповів про добу на Харківщині
Протягом доби в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули та одна отримала поранення – у селищі Дворічна. Також руйнування зафіксовані в місті Вовчанськ та селі Тищенківка Куп’янського району.
“Окупанти масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів “, – повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він нагадав, що внаслідок артобстрілу селища Дворічна загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був ушпиталений.
Увечері 15 травня ворог масовано обстрілював Вовчанськ. Пошкоджені щонайменше три житлові будинки, господарські споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучили у відкриту місцевість.
У селі Тищенківка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та господарські споруди, сталися пожежі.
Читайте також: Зведення Генштабу: ракетний удар по Україні та спроби наступати на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «Увечері ворог обстрілював Вовчанськ: Синєгубов розповів про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 08:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули та одна отримала поранення – у селищі Дворічна. Також руйнування зафіксовані в місті Вовчанськ та селі Тищенківка Куп’янського району.".