Увечері ворог обстрілював Вовчанськ: Синєгубов розповів про добу на Харківщині

Протягом доби в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули та одна отримала поранення – у селищі Дворічна. Також руйнування зафіксовані в місті Вовчанськ та селі Тищенківка Куп’янського району.

“Окупанти масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів “, – повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що внаслідок артобстрілу селища Дворічна загинули двоє цивільних – чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був ушпиталений.

Увечері 15 травня ворог масовано обстрілював Вовчанськ. Пошкоджені щонайменше три житлові будинки, господарські споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучили у відкриту місцевість.

У селі Тищенківка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та господарські споруди, сталися пожежі.