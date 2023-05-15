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Два загиблих і поранений: за фактом обстрілу Дворічної розпочато справу (фото)

Події 18:09   15.05.2023
Олена Нагорна
Два загиблих і поранений: за фактом обстрілу Дворічної розпочато справу (фото)

За фактом обстрілу селища Дворічна Харківської області 15 травня, внаслідок якого загинули двоє людей та ще одна постраждала, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, військові РФ обстріляли житловий сектор близько 14:00.

“Внаслідок обстрілу стався вибух на території домоволодіння: загинули 61-річний чоловік та 66-річна жінка. 63-річний мирний житель отримав поранення, його госпіталізовано”, – розповіли у прокуратурі.

Справу розслідуватимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

Про двох загиблих та пораненого внаслідок обстрілу Дворічної раніше повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2023 в 18:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом обстрілу селища Дворічна Харківської області 15 травня, внаслідок якого загинули двоє людей та ще одна постраждала, відкрито кримінальне провадження.".