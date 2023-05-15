Два загиблих і поранений: за фактом обстрілу Дворічної розпочато справу (фото)

За фактом обстрілу селища Дворічна Харківської області 15 травня, внаслідок якого загинули двоє людей та ще одна постраждала, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, військові РФ обстріляли житловий сектор близько 14:00.

“Внаслідок обстрілу стався вибух на території домоволодіння: загинули 61-річний чоловік та 66-річна жінка. 63-річний мирний житель отримав поранення, його госпіталізовано”, – розповіли у прокуратурі.

Справу розслідуватимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура

Про двох загиблих та пораненого внаслідок обстрілу Дворічної раніше повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.