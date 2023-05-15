Два погибших и раненый: по факту обстрела Двуречной начато производство (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По факту обстрела поселка Двуречная Харьковской области 15 мая, в результате которого погибли два человека и еще один пострадал, открыто уголовное производство.
Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, военные РФ обстреляли жилой сектор около 14:00.
«В результате обстрела произошел взрыв на территории домовладения: погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина. 63-летний мирный житель получил ранения, он госпитализирован», — рассказали в прокуратуре.
Дело будут расследовать по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
О двух погибших и раненом вследствие обстрела Двуречной ранее сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту обстрела поселка Двуречная Харьковской области 15 мая, в результате которого погибли два человека и еще один пострадал, открыто уголовное производство.".