Два погибших и раненый: по факту обстрела Двуречной начато производство (фото)

По факту обстрела поселка Двуречная Харьковской области 15 мая, в результате которого погибли два человека и еще один пострадал, открыто уголовное производство.

Как сообщили в Харьковской облпрокуратуре, военные РФ обстреляли жилой сектор около 14:00.

«В результате обстрела произошел взрыв на территории домовладения: погибли 61-летний мужчина и 66-летняя женщина. 63-летний мирный житель получил ранения, он госпитализирован», — рассказали в прокуратуре.

Дело будут расследовать по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура

О двух погибших и раненом вследствие обстрела Двуречной ранее сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.