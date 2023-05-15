Синегубов: Погибли мужчина и женщина в Двуречной на Харьковщине из-за обстрела

Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела погибли 2 человека: 65-летняя женщина и мужчина. Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Пока медики оказывают пострадавшему помощь», — рассказал Синегубов.