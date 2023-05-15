Синегубов: Погибли мужчина и женщина в Двуречной на Харьковщине из-за обстрела
Фото: Слобідський край
Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела погибли 2 человека: 65-летняя женщина и мужчина. Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Пока медики оказывают пострадавшему помощь», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 16:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".