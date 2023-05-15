Live
  • Понедельник 15.05.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Синегубов: Погибли мужчина и женщина в Двуречной на Харьковщине из-за обстрела

Происшествия 16:21   15.05.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Погибли мужчина и женщина в Двуречной на Харьковщине из-за обстрела Фото: Слобідський край

Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела погибли 2 человека: 65-летняя женщина и мужчина. Кроме того, гражданский мужчина 52 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Пока медики оказывают пострадавшему помощь», — рассказал Синегубов.

Читайте также: Полиция показала фото с места на Харьковщине, где от обстрела погибли супруги

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

16:21
Синегубов: Погибли мужчина и женщина в Двуречной на Харьковщине из-за обстрела
16:07
Помогала оформить «гуманитарку» от РФ: на Харьковщине поймали коллаборантку
15:07
С начала года на водоемах Харьковщины погибли 20 человек – ГСЧС
13:49
В Чугуевском районе будут раздаваться взрывы: там работают саперы — ХОВА
13:36
В самый большой населенный пункт Изюмского района частично вернули свет (фото)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: Погибли мужчина и женщина в Двуречной на Харьковщине из-за обстрела»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 16:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".