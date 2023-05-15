Полиция показала фото с места на Харьковщине, где от обстрела погибли супруги
Фото: ГУНП в Харьковской области
Два человека погибли в селе Старица Чугуевского района на Харьковщине днем 14 мая.
«В результате обстрела села Старица Чугуевского района погибла супружеская пара: супруги 1964 года рождения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ранее о гибели двух жителей села писал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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По данным полиции, за минувшие сутки под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и другие населенные пункты. В селах Подолы и Фиголовка Купянского района повреждены частные дома. На местах «прилетов» работали следователи, эксперты и взрывотехники.
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли в селе Старица Чугуевского района на Харьковщине днем 14 мая".