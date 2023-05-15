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Полиция показала фото с места на Харьковщине, где от обстрела погибли супруги

Происшествия 09:45   15.05.2023
Оксана Горун
Полиция показала фото с места на Харьковщине, где от обстрела погибли супруги Фото: ГУНП в Харьковской области

Два человека погибли в селе Старица Чугуевского района на Харьковщине днем 14 мая.

«В результате обстрела села Старица Чугуевского района погибла супружеская пара: супруги 1964 года рождения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее о гибели двух жителей села писал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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    • По данным полиции, за минувшие сутки под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и другие населенные пункты. В селах Подолы и Фиголовка Купянского района повреждены частные дома. На местах «прилетов» работали следователи, эксперты и взрывотехники.

    Последствия обстрела села Старица на Харьковщине 14 мая 2023
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрела села Старица на Харьковщине 14 мая 2023 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрела села Старица на Харьковщине 14 мая 2023 4
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия обстрела села Старица на Харьковщине 14 мая 2023 5
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 мая 2023 в 09:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли в селе Старица Чугуевского района на Харьковщине днем 14 мая".