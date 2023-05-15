Полиция показала фото с места на Харьковщине, где от обстрела погибли супруги

Два человека погибли в селе Старица Чугуевского района на Харьковщине днем 14 мая.

«В результате обстрела села Старица Чугуевского района погибла супружеская пара: супруги 1964 года рождения», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее о гибели двух жителей села писал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным полиции, за минувшие сутки под вражеским огнем были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и другие населенные пункты. В селах Подолы и Фиголовка Купянского района повреждены частные дома. На местах «прилетов» работали следователи, эксперты и взрывотехники.