Синегубов сообщил о двух погибших во время обстрела Харьковщины
Фото: пресс-служба ХОВА
Днем 14 мая под ударом оказалось село Старица Чугуевского района. Там погибли мужчина и женщина, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня под ударом находилось с. Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Синегубов в telegram.
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Ранее в ГСЧС сообщили, что также днем под обстрелом оказалось село Подолы в Купянском районе. Там есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 16:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 мая под ударом оказалось село Старица Чугуевского района. Там погибли мужчина и женщина, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".