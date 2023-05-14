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Синегубов сообщил о двух погибших во время обстрела Харьковщины

Происшествия 16:27   14.05.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о двух погибших во время обстрела Харьковщины Фото: пресс-служба ХОВА

Днем 14 мая под ударом оказалось село Старица Чугуевского района. Там погибли мужчина и женщина, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня под ударом находилось с. Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Синегубов в telegram.

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    • Ранее в ГСЧС сообщили, что также днем под обстрелом оказалось село Подолы в Купянском районе. Там есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 16:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 мая под ударом оказалось село Старица Чугуевского района. Там погибли мужчина и женщина, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".