Синегубов сообщил о двух погибших во время обстрела Харьковщины

Днем 14 мая под ударом оказалось село Старица Чугуевского района. Там погибли мужчина и женщина, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня под ударом находилось с. Старица Чугуевского района. К сожалению, в результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Синегубов в telegram.

Ранее в ГСЧС сообщили, что также днем под обстрелом оказалось село Подолы в Купянском районе. Там есть разрушения, но обошлось без пострадавших.