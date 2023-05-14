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Синєгубов повідомив про двох загиблих під час обстрілу Харківщини

Події 16:27   14.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про двох загиблих під час обстрілу Харківщини Фото: пресслужба ХОВА

Вдень 14 травня під ударом опинилось село Стариця Чугуївського району. Там загинули чоловік та жінка, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні під ударом було с. Стариця Чугуївського району. На жаль, внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей: 59-річна жінка та 65-річний чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих”, – написав Синєгубов у  telegram.

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    • Раніше у ДСНС повідомили, що також вдень під обстрілом було село Подоли в Куп’янському районі. Там є руйнування, але обійшлося без потерпілих.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 16:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 14 травня під ударом опинилось село Стариця Чугуївського району. Там загинули чоловік та жінка, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов".