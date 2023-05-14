Live
  • Неділя 14.05.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Армія РФ вдень обстріляла село на Харківщині: є руйнування (фото)

Події 15:11   14.05.2023
Оксана Горун
Армія РФ вдень обстріляла село на Харківщині: є руйнування (фото) Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

Вдень 14 травня під обстріл потрапило село Подоли в Куп’янському районі. Пошкоджено приватні будинки, повідомляє ДСНС.

Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку. В гаражі зайнялось перекриття на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували місцеві за допомогою підручних засобів. В іншому домоволодінні пошкоджень зазнав житловий будинок. На щастя обійшлось без жертв і постраждалих“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Читайте також:  Прокуратура показала наслідки нічного ракетного удару по Харкову (фото)

Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині 14 травня 2023
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині 14 травня 2023 3
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Наслідки обстрілу села Подоли на Харківщині 14 травня 2023 4
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:19
Нічний ракетний удар по Харківщині: “прильоти” були в Харкові та Золочеві
00:17
Ворог гатить по Харкову ракетами С-300
19:44
Генштаб: сьогодні рф намагалася наступати на Стельмахівку на Харківщині
16:20
П’ятеро осіб, серед них підліток, поранені через обстріл Харківщини
13:04
Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли села, поранили жінку і чоловіка

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ вдень обстріляла село на Харківщині: є руйнування (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 15:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 14 травня під обстріл потрапило село Подоли в Куп’янському районі. Пошкоджено приватні будинки, повідомляє ДСНС".