Армія РФ вдень обстріляла село на Харківщині: є руйнування (фото)

Вдень 14 травня під обстріл потрапило село Подоли в Куп’янському районі. Пошкоджено приватні будинки, повідомляє ДСНС.

“Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку. В гаражі зайнялось перекриття на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували місцеві за допомогою підручних засобів. В іншому домоволодінні пошкоджень зазнав житловий будинок. На щастя обійшлось без жертв і постраждалих“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.