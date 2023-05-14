Армія РФ вдень обстріляла село на Харківщині: є руйнування (фото)
Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області
Вдень 14 травня під обстріл потрапило село Подоли в Куп’янському районі. Пошкоджено приватні будинки, повідомляє ДСНС.
“Ворог бив з артилерії. Снаряди влучили на територію 2-х приватних домоволодінь. В одному з них пошкоджено гараж, літню кухню і покрівлю будинку. В гаражі зайнялось перекриття на площі 4 кв.м. Загоряння ліквідували місцеві за допомогою підручних засобів. В іншому домоволодінні пошкоджень зазнав житловий будинок. На щастя обійшлось без жертв і постраждалих“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 15:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 14 травня під обстріл потрапило село Подоли в Куп’янському районі. Пошкоджено приватні будинки, повідомляє ДСНС".