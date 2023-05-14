Армия РФ днем обстреляла село на Харьковщине: есть разрушения (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Днем 14 мая под обстрел попало село Подолы в Купянском районе. Повреждены частные дома, сообщает ГСЧС.
«Враг бил из артиллерии. Снаряды попали на территорию двух частных домовладений. В одном из них поврежден гараж, летняя кухня и кровля дома. В гараже загорелось перекрытие на площади 4 кв. м. Возгорание ликвидировали местные с помощью подручных средств. В другом домовладении повреждения получил жилой дом. К счастью обошлось без жертв и пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Читайте также: Прокуратура показала последствия ночного ракетного удара по Харькову (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ днем обстреляла село на Харьковщине: есть разрушения (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 15:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 мая под обстрел попало село Подолы в Купянском районе. Повреждены частные дома, сообщает ГСЧС".