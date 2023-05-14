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Армия РФ днем обстреляла село на Харьковщине: есть разрушения (фото)

Происшествия 15:11   14.05.2023
Оксана Горун
Армия РФ днем обстреляла село на Харьковщине: есть разрушения (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Днем 14 мая под обстрел попало село Подолы в Купянском районе. Повреждены частные дома, сообщает ГСЧС.

«Враг бил из артиллерии. Снаряды попали на территорию двух частных домовладений. В одном из них поврежден гараж, летняя кухня и кровля дома. В гараже загорелось перекрытие на площади 4 кв. м. Возгорание ликвидировали местные с помощью подручных средств. В другом домовладении повреждения получил жилой дом. К счастью обошлось без жертв и пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине 14 мая 2023
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине 14 мая 2023 3
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Последствия обстрела села Подолы на Харьковщине 14 мая 2023 4
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 15:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 14 мая под обстрел попало село Подолы в Купянском районе. Повреждены частные дома, сообщает ГСЧС".