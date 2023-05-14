Армия РФ днем обстреляла село на Харьковщине: есть разрушения (фото)

Днем 14 мая под обстрел попало село Подолы в Купянском районе. Повреждены частные дома, сообщает ГСЧС.

«Враг бил из артиллерии. Снаряды попали на территорию двух частных домовладений. В одном из них поврежден гараж, летняя кухня и кровля дома. В гараже загорелось перекрытие на площади 4 кв. м. Возгорание ликвидировали местные с помощью подручных средств. В другом домовладении повреждения получил жилой дом. К счастью обошлось без жертв и пострадавших», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.