Прокуратура показала последствия ночного ракетного удара по Харькову (фото)
Харьковская областная прокуратура проинформировала, что «прилет» в Новобаварском районе повредил дом, общежитие и объект транспортной инфраструктуры.
«По данным следствия, в ночь на 14 мая российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова. Поврежден частный жилой дом, общежитие и объект транспортной инфраструктуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о том, что еще две российские ракеты ударили по Золочеву. Ни в Харькове, ни в Золочеве пострадавших от атаки нет.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура проинформировала, что «прилет» в Новобаварском районе повредил дом, общежитие и объект транспортной инфраструктуры".