Прокуратура показала последствия ночного ракетного удара по Харькову (фото)

Харьковская областная прокуратура проинформировала, что «прилет» в Новобаварском районе повредил дом, общежитие и объект транспортной инфраструктуры.

«По данным следствия, в ночь на 14 мая российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова. Поврежден частный жилой дом, общежитие и объект транспортной инфраструктуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о том, что еще две российские ракеты ударили по Золочеву. Ни в Харькове, ни в Золочеве пострадавших от атаки нет.