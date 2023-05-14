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Прокуратура показала последствия ночного ракетного удара по Харькову (фото)

Происшествия 09:50   14.05.2023
Оксана Горун
Прокуратура показала последствия ночного ракетного удара по Харькову (фото)

Харьковская областная прокуратура проинформировала, что «прилет» в Новобаварском районе повредил дом, общежитие и объект транспортной инфраструктуры.

«По данным следствия, в ночь на 14 мая российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району г. Харькова. Поврежден частный жилой дом, общежитие и объект транспортной инфраструктуры», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о том, что еще две российские ракеты ударили по Золочеву. Ни в Харькове, ни в Золочеве пострадавших от атаки нет.

Последствия ракетного удара по Харькову 14 мая 2023 4

Последствия ракетного удара по Харькову 14 мая 2023 3

Последствия ракетного удара по Харькову 14 мая 2023 2

Последствия ракетного удара по Харькову 14 мая 2023

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура проинформировала, что «прилет» в Новобаварском районе повредил дом, общежитие и объект транспортной инфраструктуры".