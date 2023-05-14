Ракетный удар: Синегубов заявил, что в Харькове поврежден объект транспорта

В Харькове ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, в Золочеве — в землю.

«Прошлой ночью враг нанес ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района. В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом. В пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены два гаража. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Пострадавшие за сутки на Харьковщине есть — не от ракетного удара, а от артиллерийских и минометных обстрелов. Ранения получили 43-летняя женщина в селе Хатнее и 61-летний мужчина в с. Огурцово.