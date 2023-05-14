Ракетный удар: Синегубов заявил, что в Харькове поврежден объект транспорта
Фото: telegram Олега Синегубова
В Харькове ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, в Золочеве — в землю.
«Прошлой ночью враг нанес ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района. В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом. В пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены два гаража. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Пострадавшие за сутки на Харьковщине есть — не от ракетного удара, а от артиллерийских и минометных обстрелов. Ранения получили 43-летняя женщина в селе Хатнее и 61-летний мужчина в с. Огурцово.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, в Золочеве — в землю".