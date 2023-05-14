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Ракетный удар: Синегубов заявил, что в Харькове поврежден объект транспорта

Происшествия 08:26   14.05.2023
Оксана Горун
Ракетный удар: Синегубов заявил, что в Харькове поврежден объект транспорта Фото: telegram Олега Синегубова

В Харькове ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, в Золочеве — в землю.

«Прошлой ночью враг нанес ракетные удары, предварительно ЗРК С-300, по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района. В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом. В пгт Золочев две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены два гаража. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Пострадавшие за сутки на Харьковщине есть — не от ракетного удара, а от артиллерийских и минометных обстрелов. Ранения получили 43-летняя женщина в селе Хатнее и 61-летний мужчина в с. Огурцово.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 08:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры, в Золочеве — в землю".