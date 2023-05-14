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Ночной ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил о последствиях

Происшествия 07:10   14.05.2023
Оксана Горун
Ночной ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил о последствиях

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что российские ракеты ударили по Новобаварскому району города.

«В результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет. Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений», — написал Терехов в telegram.

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    • Взрывы в Харькове прогремели около полуночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары ракетами С-300.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 07:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что российские ракеты ударили по Новобаварскому району города".