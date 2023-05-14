Ночной ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил о последствиях
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что российские ракеты ударили по Новобаварскому району города.
«В результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет. Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений», — написал Терехов в telegram.
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Взрывы в Харькове прогремели около полуночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удары ракетами С-300.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2023 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что российские ракеты ударили по Новобаварскому району города".