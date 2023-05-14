Нічний ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив про наслідки

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що російські ракети вдарили по Новобаварському району міста.

“Внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає. Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань“, – написав Терехов у телеграмі.

Вибухи в Харкові пролунали близько опівночі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав ударів ракетами С-300.