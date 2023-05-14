Ворог гатить по Харкову ракетами С-300
Фото: кадр із відео
Про удари ракетами попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник.
«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – звернувся до мешканців області Синєгубов.
Усього спостерігачі повідомили, що з боку Бєлгорода випустили по Харківщині три ракети.
«Попередні ракети залишились «вдома». Загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – закликав бригадний генерал Сергій Мельник.
Читайте також: П’ятеро осіб, серед них підліток, поранені через обстріл Харківщини
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог гатить по Харкову ракетами С-300»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 00:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удари ракетами попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник.".