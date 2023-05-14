Ворог гатить по Харкову ракетами С-300

Про удари ракетами попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – звернувся до мешканців області Синєгубов.

Усього спостерігачі повідомили, що з боку Бєлгорода випустили по Харківщині три ракети.

«Попередні ракети залишились «вдома». Загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – закликав бригадний генерал Сергій Мельник.