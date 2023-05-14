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Ворог гатить по Харкову ракетами С-300

Події 00:17   14.05.2023
Оксана Якушко
Ворог гатить по Харкову ракетами С-300 Фото: кадр із відео

Про удари ракетами попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник.

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!» – звернувся до мешканців області Синєгубов.

Усього спостерігачі повідомили, що з боку Бєлгорода випустили по Харківщині три ракети.

«Попередні ракети залишились «вдома».  Загроза нових ракетних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – закликав бригадний генерал Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2023 в 00:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про удари ракетами попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник.".