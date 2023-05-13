Live
  • Субота 13.05.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

П’ятеро осіб, серед них підліток, поранені через обстріл Харківщини

Події 16:20   13.05.2023
Оксана Якушко
П’ятеро осіб, серед них підліток, поранені через обстріл Харківщини

Вранці ворог вкотре обстріляв Харківщину: поранено п’ятеро мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

13 травня близько 9.00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп’янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний підліток.

Куп’янська та Чугуївська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте також: Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли села, поранили жінку і чоловіка

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:04
Синєгубов: На Харківщині росіяни обстріляли села, поранили жінку і чоловіка
12:33
Куратору катувань у Балаклії з позивним «Граніт» оголосили про підозру
10:17
Чоловіка, який був у розшуку, затримала поліція Харківщини
08:44
Літній чоловік загинув у Харкові під час пожежі – ДСНС
08:00
У напрямку Масютівки на Харківщині росіяни намагалися наступати – Генштаб ЗСУ

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «П’ятеро осіб, серед них підліток, поранені через обстріл Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці ворог вкотре обстріляв Харківщину: поранено п’ятеро мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".