П’ятеро осіб, серед них підліток, поранені через обстріл Харківщини
Вранці ворог вкотре обстріляв Харківщину: поранено п’ятеро мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець, повідомила Харківська обласна прокуратура.
13 травня близько 9.00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп’янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний підліток.
Куп’янська та Чугуївська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2023 в 16:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці ворог вкотре обстріляв Харківщину: поранено п’ятеро мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".