П’ятеро осіб, серед них підліток, поранені через обстріл Харківщини

Вранці ворог вкотре обстріляв Харківщину: поранено п’ятеро мирних мешканців, серед яких 15-річний хлопець, повідомила Харківська обласна прокуратура.

13 травня близько 9.00 російські військові з артилерії обстріляли село Хатнє Куп’янського району. Отримали поранення дві жінки, чоловік та 15-річний підліток.

Куп’янська та Чугуївська окружні прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).