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Пятеро человек, среди них подросток, ранены из-за обстрела Харьковщины

Происшествия 16:20   13.05.2023
Оксана Якушко
Пятеро человек, среди них подросток, ранены из-за обстрела Харьковщины

Утром враг в очередной раз обстрелял Харьковщину: ранены пятеро мирных жителей, среди которых 15-летний парень, сообщила Харьковская областная прокуратура.

13 мая около 9:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатне Купянского района. Получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний подросток.

Около 9:30 оккупанты обстреляли село Огурцово Чугуевского района: получил ранение мирный житель.
Купянская и Чугуевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром враг в очередной раз обстрелял Харьковщину: ранены пятеро мирных жителей, среди которых 15-летний парень, сообщила Харьковская областная прокуратура.".