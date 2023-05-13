Пятеро человек, среди них подросток, ранены из-за обстрела Харьковщины

Утром враг в очередной раз обстрелял Харьковщину: ранены пятеро мирных жителей, среди которых 15-летний парень, сообщила Харьковская областная прокуратура.

13 мая около 9:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатне Купянского района. Получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний подросток.

Около 9:30 оккупанты обстреляли село Огурцово Чугуевского района: получил ранение мирный житель.

Купянская и Чугуевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).