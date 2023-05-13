Пятеро человек, среди них подросток, ранены из-за обстрела Харьковщины
Утром враг в очередной раз обстрелял Харьковщину: ранены пятеро мирных жителей, среди которых 15-летний парень, сообщила Харьковская областная прокуратура.
13 мая около 9:00 российские военные из артиллерии обстреляли село Хатне Купянского района. Получили ранения две женщины, мужчина и 15-летний подросток.
Около 9:30 оккупанты обстреляли село Огурцово Чугуевского района: получил ранение мирный житель.
Купянская и Чугуевская окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 16:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром враг в очередной раз обстрелял Харьковщину: ранены пятеро мирных жителей, среди которых 15-летний парень, сообщила Харьковская областная прокуратура.".