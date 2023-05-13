Синегубов: На Харьковщине россияне обстреляли села, ранили женщину и мужчину
Фото: Олег Синегубов
Россияне обстреляли села Хатне и Огурцово в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня российские оккупанты обстреляли село Хатное Купянского района. Ранения получила женщина 43 лет. Кроме того, в результате обстрела села Огурцово Чугуевского района ранения получил гражданский мужчина 61 года. Медики оказывают пострадавшим помощь», — рассказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 13:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли села Хатне и Огурцово в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".