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Синегубов: На Харьковщине россияне обстреляли села, ранили женщину и мужчину

Происшествия 13:04   13.05.2023
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине россияне обстреляли села, ранили женщину и мужчину Фото: Олег Синегубов

Россияне обстреляли села Хатне и Огурцово в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня российские оккупанты обстреляли село Хатное Купянского района. Ранения получила женщина 43 лет. Кроме того, в результате обстрела села Огурцово Чугуевского района ранения получил гражданский мужчина 61 года. Медики оказывают пострадавшим помощь», — рассказал Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 мая 2023 в 13:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли села Хатне и Огурцово в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".