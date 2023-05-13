Синегубов: На Харьковщине россияне обстреляли села, ранили женщину и мужчину

Россияне обстреляли села Хатне и Огурцово в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня российские оккупанты обстреляли село Хатное Купянского района. Ранения получила женщина 43 лет. Кроме того, в результате обстрела села Огурцово Чугуевского района ранения получил гражданский мужчина 61 года. Медики оказывают пострадавшим помощь», — рассказал Синегубов.