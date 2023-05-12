Live
  • Пятница 12.05.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.97
    • 🟢

Оккупанты обстреляли ферму на Изюмщине: Синегубов сообщает о погибшем

Происшествия 14:07   12.05.2023
Виктория Яковенко
Оккупанты обстреляли ферму на Изюмщине: Синегубов сообщает о погибшем

12 мая армия РФ обстреляла ферму в селе Чернещина в Изюмском районе.

В результате обстрела погиб 30-летний работник фермы, сообщил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

01

Читайте также: Синегубов подвел итоги суток на Харьковщине: 4 пострадавших и подрыв на мине

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

09:30
Во время обстрела Великого Бурлука пострадало здание «скорой»
08:28
Синегубов подвел итоги суток на Харьковщине: 4 пострадавших и подрыв на мине
22:10
На Харьковщину приезжал Резников: Синегубов рассказал подробности (фото)
17:10
В Волчанске на Харьковщине из-под завалов достали женщину и госпитализировали
16:35
Ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией Украине, дотянутся до Крыма

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Оккупанты обстреляли ферму на Изюмщине: Синегубов сообщает о погибшем»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 14:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая армия РФ обстреляла ферму в селе Чернещина в Изюмском районе.".