Оккупанты обстреляли ферму на Изюмщине: Синегубов сообщает о погибшем
12 мая армия РФ обстреляла ферму в селе Чернещина в Изюмском районе.
В результате обстрела погиб 30-летний работник фермы, сообщил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Синегубов подвел итоги суток на Харьковщине: 4 пострадавших и подрыв на мине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Оккупанты обстреляли ферму на Изюмщине: Синегубов сообщает о погибшем»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 мая армия РФ обстреляла ферму в селе Чернещина в Изюмском районе.".