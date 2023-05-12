Окупанти обстріляли ферму на Ізюмщині: Синєгубов повідомляє про загиблого
12 травня армія РФ обстріляла ферму в селі Чернещина в Ізюмському районі.
Внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми, повідомив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 14:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 травня армія РФ обстріляла ферму в селі Чернещина в Ізюмському районі.".