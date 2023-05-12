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Окупанти обстріляли ферму на Ізюмщині: Синєгубов повідомляє про загиблого

Події 14:07   12.05.2023
Вікторія Яковенко
Окупанти обстріляли ферму на Ізюмщині: Синєгубов повідомляє про загиблого

12 травня армія РФ обстріляла ферму в селі Чернещина в Ізюмському районі.

Внаслідок обстрілу загинув 30-річний працівник ферми, повідомив у Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 14:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 травня армія РФ обстріляла ферму в селі Чернещина в Ізюмському районі.".