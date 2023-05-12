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Синєгубов підбив підсумки доби на Харківщині: 4 постраждалих та підрив на міні

Події 08:28   12.05.2023
Оксана Горун
Синєгубов підбив підсумки доби на Харківщині: 4 постраждалих та підрив на міні

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині за минулу добу поранення отримали мешканки Вовчанська та Великого Бурлука, а в Богодухівському районі підірвався трактор.

Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше 7 приватних будинків. Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти, постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років. У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала поранення та була госпіталізована“, – перерахував Синєгубов.

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    • Він також відзначив НП у Богодухівському районі, яка дивом обійшлася без постраждалих. Там на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 08:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині за минулу добу поранення отримали мешканки Вовчанська та Великого Бурлука, а в Богодухівському районі підірвався трактор".