На Харківщині тракторист вдруге підірвався на міні: поле перевіряли сапери
Вдень 11 травня біля села Турове Золочівської громади Харківської області тракторист наїхав на міну.
Про це начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив виданню “Слобідський край”.
“Десь о 14:00-15:00 біля села Турове під час польових робіт стався підрив сільгосптехніки на мінно-вибуховому пристрої. Від вибуху вражена дискова борона, осколками побило кабіну трактора. Напередодні на земельній ділянці саперами була проведена відповідна робота, втім чи міна була глибоко закопана, чи, може, це пластикова була. Кілька днів тому на одному місці сапери зняли п’ять мін”, — розповів Коваленко.
Тракторист, мешканець села Макарове, не постраждав. Це вже вдруге він потрапляє до такої ситуації.
“Під час окупації сіл Турове і Макарове він їхав за кормами для тварин і підірвався. Це другий підрив, тоді він живий залишився і зараз Бог урятував. Питаю його: «Як почуваєте?», а він каже, сміючись: «Та не перший же раз, все нормально”, – каже голова Золочівської громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 22:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 11 травня біля села Турове Золочівської громади Харківської області тракторист наїхав на міну.".