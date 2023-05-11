На Харьковщине тракторист второй раз подорвался на мине: поле проверяли саперы

Днем 11 мая возле села Турово Золочевской громады Харьковской области тракторист наехал на мину.

Об этом начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко сообщил изданию «Слободской край».

«Где-то в 14:00-15:00 возле села Турово во время полевых работ произошел подрыв сельхозтехники на минно-взрывном устройстве. Взрывом повреждена дисковая борона, осколками побило кабину трактора. Накануне на земельном участке саперами была проведена соответствующая работа, впрочем, или мина была глубоко закопана, или, может, пластиковая была. Несколько дней назад на одном месте саперы сняли пять мин», — рассказал Коваленко.

Тракторист, житель села Макарово, не пострадал. Это уже второй раз он попадает в такую ситуацию.

«Во время оккупации сел Турово и Макарово он ехал за кормами для животных и подорвался. Это второй подрыв, тогда он живой остался и сейчас Бог спас. Спрашиваю его: «Как чувствуете себя?», а он говорит, смеясь: «Да не первый же раз, все нормально», — говорит глава Золочевской громады.