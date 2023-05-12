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Синегубов подвел итоги суток на Харьковщине: 4 пострадавших и подрыв на мине

Происшествия 08:28   12.05.2023
Оксана Горун
Синегубов подвел итоги суток на Харьковщине: 4 пострадавших и подрыв на мине Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за минувшие сутки ранения получили жительницы Волчанска и Великого Бурлука, а в Богодуховском районе подорвался трактор.

«За прошедшие сутки российские оккупанты вели огонь по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрела из РСЗО с. Великий Бурлук Купянского района повреждены торговые павильоны на местном рынке и не менее семи частных домов. Также повреждены административное здание и учебное заведение, пострадал коммунальный транспорт. Ранения получили и были госпитализированы в состоянии средней тяжести 16-летняя девушка и женщины 43 и 62 лет. В Волчанске артиллерийским обстрелом разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли 88-летнюю женщину. Она получила ранения и была госпитализирована», — перечислил Синегубов.

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    • Он также отметил ЧП в Богодуховском районе, которое чудом обошлось без пострадавших. Там на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 08:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за минувшие сутки ранения получили жительницы Волчанска и Великого Бурлука, а в Богодуховском районе подорвался трактор".