Синегубов подвел итоги суток на Харьковщине: 4 пострадавших и подрыв на мине
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за минувшие сутки ранения получили жительницы Волчанска и Великого Бурлука, а в Богодуховском районе подорвался трактор.
«За прошедшие сутки российские оккупанты вели огонь по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрела из РСЗО с. Великий Бурлук Купянского района повреждены торговые павильоны на местном рынке и не менее семи частных домов. Также повреждены административное здание и учебное заведение, пострадал коммунальный транспорт. Ранения получили и были госпитализированы в состоянии средней тяжести 16-летняя девушка и женщины 43 и 62 лет. В Волчанске артиллерийским обстрелом разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли 88-летнюю женщину. Она получила ранения и была госпитализирована», — перечислил Синегубов.
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Он также отметил ЧП в Богодуховском районе, которое чудом обошлось без пострадавших. Там на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области за минувшие сутки ранения получили жительницы Волчанска и Великого Бурлука, а в Богодуховском районе подорвался трактор".