ГСЧС сообщила подробности двух самых масштабных обстрелов Харьковщины за сутки

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что 11 мая враг бил из РСЗО по Великому Бурлуку и артиллерии — по Волчанску.

«11 мая около 12:00 враг ударил из реактивной системы залпового огня по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковщины. Обстрел нанесен по территории местного рынка и частному сектору. Повреждены жилые дома, торговые павильоны, частный и специальный транспорт коммунального предприятия. На территории одного из частных домовладений возник пожар на площади около 70 кв. м. Также загорелся легковой автомобиль ВАЗ 2104, припаркованный вблизи рынка», — перечислили в ГСЧС.

По данным спасателей, пострадали женщина 1961 года рождения и девушка 2006-го г.р. Их доставили в больницу с травмами средней тяжести. Также ушибы получила женщина 1980 года рождения. Ей медицинскую помощь оказали на месте. Ранее прокуратура сообщала о том, что по центру города днем враг бил из РСЗО «Торнадо».

Также около 14:15 11 мая под масштабный обстрел попал Волчанск. Там снаряд ударил в частный дом, под завалами оказалась женщина.

«Под завалами оказалась хозяйка дома, 1935 года рождения. В 14:36 спасатели 47-й Государственной пожарно-спасательной части и пожарные МПК «Вильча» выехали на место происшествия для поиска и спасения женщины. Они нашли ее под обломками разрушенных строительных конструкций и передали медикам скорой. Она получила осколочные ранения лица и конечностей. Каретой экстренной медицинской помощи пострадавшая доставлена в лечебное учреждение», — проинформировали спасатели.