В Волчанске на Харьковщине из-под завалов достали женщину и госпитализировали
11 мая около 14:15 оккупанты из артиллерии обстреляли город Волчанск, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Один из вражеских снарядов попал в частный жилой дом. Из-под завалов спасатели вытащили женщину, сейчас ее госпитализировали.
Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали военные преступления, совершенные российскими военными.
Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 17:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 мая около 14:15 оккупанты из артиллерии обстреляли город Волчанск, сообщила Харьковская областная прокуратура.".