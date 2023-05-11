У Вовчанську на Харківщині з-під завалів дістали жінку та ушпиталили

11 травня близько 14.15 окупанти з артилерії обстріляли місто Вовчанськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Один із ворожих снарядів влучив у приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники витягнули жінку, наразі її ушпиталили.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).