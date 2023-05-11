Вдень окупанти обстріляли Вовчанськ: є поранена (фото)

11 травня військові РФ обстріляли селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ, попередньо з РСЗВ.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Вовчанську ворожий снаряд потрапив у будинок. Постраждала місцева мешканка.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.