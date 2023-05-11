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Вдень окупанти обстріляли Вовчанськ: є поранена (фото)

Події 16:06   11.05.2023
Вікторія Яковенко
Вдень окупанти обстріляли Вовчанськ: є поранена (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

11 травня військові РФ обстріляли селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ, попередньо з РСЗВ.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Вовчанську ворожий снаряд потрапив у будинок. Постраждала місцева мешканка.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 16:06;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 травня військові РФ обстріляли селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ, попередньо з РСЗВ.".