Вдень окупанти обстріляли Вовчанськ: є поранена (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
11 травня військові РФ обстріляли селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ, попередньо з РСЗВ.
Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
У Вовчанську ворожий снаряд потрапив у будинок. Постраждала місцева мешканка.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 16:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 травня військові РФ обстріляли селище Великий Бурлук та місто Вовчанськ, попередньо з РСЗВ.".