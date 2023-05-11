Обстріл Великого Бурлука: росіяни гатили з «Торнадо», поранені жінка і дівчина
Слідчі працюють на місці ворожого обстрілу смт Великий Бурлук, відомо про двох поранених мирних мешканок, розповіла Харківська обласна прокуратура.
11 травня близько 11:40 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук , за попередніми даними, з РСЗВ «Торнадо».
Внаслідок обстрілу отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина. Також пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наслідки збройної агресії рф прокурори документували спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 13:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі працюють на місці ворожого обстрілу смт Великий Бурлук, відомо про двох поранених мирних мешканок, розповіла Харківська обласна прокуратура.".