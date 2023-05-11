Обстріл Великого Бурлука: росіяни гатили з «Торнадо», поранені жінка і дівчина

Слідчі працюють на місці ворожого обстрілу смт Великий Бурлук, відомо про двох поранених мирних мешканок, розповіла Харківська обласна прокуратура.

11 травня близько 11:40 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук , за попередніми даними, з РСЗВ «Торнадо».

Внаслідок обстрілу отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина. Також пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки збройної агресії рф прокурори документували спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.