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Обстріл Великого Бурлука: росіяни гатили з «Торнадо», поранені жінка і дівчина

Події 13:52   11.05.2023
Оксана Якушко
Обстріл Великого Бурлука: росіяни гатили з «Торнадо», поранені жінка і дівчина

Слідчі працюють на місці ворожого обстрілу смт Великий Бурлук, відомо про двох поранених мирних мешканок, розповіла Харківська обласна прокуратура.

11 травня близько 11:40 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук , за попередніми даними, з РСЗВ «Торнадо».

Внаслідок обстрілу отримали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина. Також пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих мешканців.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки збройної агресії рф прокурори документували спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 13:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі працюють на місці ворожого обстрілу смт Великий Бурлук, відомо про двох поранених мирних мешканок, розповіла Харківська обласна прокуратура.".