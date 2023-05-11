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Загиблий, поранений та зруйновані будинки – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:26   11.05.2023
Оксана Горун
Загиблий, поранений та зруйновані будинки – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що минулої доби в Харківській області армія РФ вбила мешканця Вовчанська і поранила чоловіка в селі Фіголівка Куп’янського району.

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. У с. Фиголівка Куп’янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння“, – повідомив начальник ХОВА.

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    • Синєгубов також поінформував про черговий підрив на міні. “Пелюстка” спрацювала в Ізюмі. Постраждав 44-річний чоловік.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 08:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що минулої доби в Харківській області армія РФ вбила мешканця Вовчанська і поранила чоловіка в селі Фіголівка Куп’янського району".