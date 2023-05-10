Армія РФ обстріляла Вовчанськ: Синєгубов повідомляє про загиблого
10 травня ворог з артилерії завдав ударів по місту Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблий цивільний.
Про це в Telegram повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби», – написав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 травня ворог з артилерії завдав ударів по місту Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблий цивільний.".