Армія РФ обстріляла Вовчанськ: Синєгубов повідомляє про загиблого

10 травня ворог з артилерії завдав ударів по місту Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблий цивільний.

Про це в Telegram повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби», – написав Синєгубов.