Live
  • Середа 10.05.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.09
    • 🟢

Армія РФ обстріляла Вовчанськ: Синєгубов повідомляє про загиблого

Події 13:49   10.05.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла Вовчанськ: Синєгубов повідомляє про загиблого

10 травня ворог з артилерії завдав ударів по місту Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблий цивільний.

Про це в Telegram повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби», – написав Синєгубов.

01

Читайте також: Ворог обстріляв будівлю «Харківобленерго»: постраждалих немає – Міненерго

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

12:38
У Лозовій планують реконструювати знищений армією РФ Палац культури
12:12
Ворог обстріляв будівлю «Харківобленерго»: постраждалих немає – Міненерго
08:41
Удар по Харківщині “Іскандерами”: Синєгубов повідомив про стан постраждалих
20:42
Синєгубов заявив про ще один ракетний удар по Харківщині: троє поранених
11:54
З населених пунктів Куп’янщини за два тижні евакуювали 50 сімей

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ обстріляла Вовчанськ: Синєгубов повідомляє про загиблого»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 13:49;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 травня ворог з артилерії завдав ударів по місту Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок обстрілу є загиблий цивільний.".