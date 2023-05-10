Армия РФ обстреляла Волчанск: Синегубов сообщает о погибшем

10 мая враг из артиллерии нанес удары по городу Волчанск. В результате обстрела есть погибший.

Об этом в Telegram сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают все экстренные службы», – написал Синегубов.