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Армия РФ обстреляла Волчанск: Синегубов сообщает о погибшем

Происшествия 13:49   10.05.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ обстреляла Волчанск: Синегубов сообщает о погибшем

10 мая враг из артиллерии нанес удары по городу Волчанск. В результате обстрела есть погибший.

Об этом в Telegram сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают все экстренные службы», – написал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 13:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 мая враг из артиллерии нанес удары по городу Волчанск. В результате обстрела есть погибший.".