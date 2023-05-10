Армия РФ обстреляла Волчанск: Синегубов сообщает о погибшем
10 мая враг из артиллерии нанес удары по городу Волчанск. В результате обстрела есть погибший.
Об этом в Telegram сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, в результате этого обстрела погиб гражданский мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, под завалами еще может находиться одна женщина. На месте работают все экстренные службы», – написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 мая враг из артиллерии нанес удары по городу Волчанск. В результате обстрела есть погибший.".