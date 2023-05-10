Враг обстрелял здание «Харьковоблэнерго»: пострадавших нет – Минэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
9 мая во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО «Харьковоблэнерго».
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Погибших и пострадавших среди персонала в результате обстрела здания нет.
«Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений», — отметили в Минэнерго.
Сейчас без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 мая во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО «Харьковоблэнерго».".