Live
  • Среда 10.05.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.09
    • 🟢

Враг обстрелял здание «Харьковоблэнерго»: пострадавших нет – Минэнерго

Общество 12:12   10.05.2023
Виктория Яковенко
Враг обстрелял здание «Харьковоблэнерго»: пострадавших нет – Минэнерго Фото: Министерство энергетики Украины

9 мая во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО «Харьковоблэнерго».

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Погибших и пострадавших среди персонала в результате обстрела здания нет.

«Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений», — отметили в Минэнерго.

Сейчас без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Читайте также: 99 населенных пунктов Харьковщины без света: где он появится нескоро

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

12:12
Враг обстрелял здание «Харьковоблэнерго»: пострадавших нет – Минэнерго
17:08
23 населенным пунктам «Харьковоблэнерго» планирует дать свет в мае
11:54
Из населенных пунктов Купянщины за две недели эвакуировали 50 семей
11:22
«Там тяжело», — Синегубов прокомментировал утренние взрывы на Купянщине
08:19
РФ ударила по Харьковщине восемью ракетами: Синегубов рассказал, куда попали

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Враг обстрелял здание «Харьковоблэнерго»: пострадавших нет – Минэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 мая во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО «Харьковоблэнерго».".