Враг обстрелял здание «Харьковоблэнерго»: пострадавших нет – Минэнерго

9 мая во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО «Харьковоблэнерго».

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Погибших и пострадавших среди персонала в результате обстрела здания нет.

«Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений», — отметили в Минэнерго.

Сейчас без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.