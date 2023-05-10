99 населенных пунктов Харьковщины без света: где он появится нескоро

Энергетики назвали громады, где восстановление электричества занимает много времени из-за масштабных повреждений и заминирования территории, а также те, где света не будет, пока идут обстрелы.

Наиболее проблемные, по данным энергетиков, районы в Харьковской области — Изюмский и Чугуевский.

«В Изюмской громаде у нас сейчас самое большое количество не подключенных населенных пунктов. Речь идет о южном направлении — это села Студенок, Букино и так далее, — сообщил на пресс-конференции заместитель технического директора АО «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский. — Уже более трех месяцев саперы не могут пройти этот участок до конца. Скорость обследования — 60-100 метров в день, хотя расчетов ГСЧС здесь больше, чем достаточно. Еще одно тяжелое направление — Граково, Мосьпаново, Чкаловское в Чугуевском районе. Повреждения там чрезвычайно велики. Как и заминированность территории. В том районе подорвалось уже четыре единицы спецтехники для разминирования».

В облэнерго пояснили, что в первую очередь свет восстанавливают в тех населенных пунктах, где живут люди. Так, сейчас работы продолжаются в следующих селах и поселках: Мосьпаново (Малиновская громада), Студенок, Спиваковка, Заводы (Оскольская громада), Ветровка (Балаклейская громада), Большая Камышеваха, Курулька (Барвенковская громада), Старый Салтов (Старосалтовская громада) Константиновка, Андреевка (Золочевская громада), Черкасские Тишки, Русские Тишки (Циркуновская громада), Прудянка, Русская Лозовая (Дергачевская громада).

«К сожалению, из-за постоянных обстрелов пока невозможно возобновить электроснабжение в таких населенных пунктах, как Гурьев Казачок и Сотницкий Казачок в Золочевской громаде, где до государственной границы всего 200 метров, в селах Стрелечья и Глубокое Липецкой громады. Трудно работать в Волчанске и Двуречной, куда мы не можем доехать по несколько дней, а также в Боровской громаде, граничащей с Луганской областью», — рассказал Александр Кишинский.

По состоянию на 9 мая на Харьковщине остаются обесточенными 99 населенных пунктов — 26,1 тыс. потребителей (личных счетов).