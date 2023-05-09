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23 населенным пунктам «Харьковоблэнерго» планирует дать свет в мае

Общество 17:08   09.05.2023
Оксана Якушко
23 населенным пунктам «Харьковоблэнерго» планирует дать свет в мае

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в 23 населенных пунктах, которые планируют подключить в этом месяце, сообщил заместитель технического директора АО «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский.

Свет планируют восстановить в селе Большая Камышеваха и Студенок (Изюмский район), в работе село Мосьпаново (Чугуевский район), некоторые населенные пункты в Золочевской громаде.

Всего с начала боевых действий были обесточены 450 городов, поселков и сел Харьковской области.
«Это Купянский и Изюмский районы, Балаклейская и Барвенковская общины, Дергачевский и Золочевский направления… Сразу 30% области попали под обстрелы и обесточивание», — отметил Александр Кишинский.

Он рассказал, что в первые часы войны работники «Облэнерго» сразу взялись восстанавливать электроснабжение.

«Было тяжело. Мы не успевали ремонтировать все отключения, но мы пытались. Ребята рисковали, работая под обстрелами. Но в некоторых случаях мы даже не могли добраться до места, ведь российские войска подошли вплотную к Харькову. Дальше кольцевой дороги мы просто не могли поехать «, – вспомнил начало войны Александр Кишинский.

В настоящее время остаются обесточенными 99 населенных пунктов Харьковской области, в которых проживает около 26 тысяч потребителей. Кроме огромных масштабов повреждений скорейшему восстановлению мешает минная опасность: саперы еще должны обследовать 7 тысяч км линий электропередач.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в 23 населенных пунктах, которые планируют подключить в этом месяце, сообщил заместитель технического директора АО «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский.".