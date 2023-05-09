До 23 населених пунктів «Харкіобленерго» планує подати світло у травні

Енергетики працюють над відновленням електропостачання у 23 населених пунктах, які планують підключити цього місяця, повідомив заступник технічного директора АТ “Харківобленерго” Олександр Кишинський.

Світло планують відновити у селі Велика Комишуваха та Студенок (Ізюмський район), в роботі село Мосьпанове (Чугуївський район), деякі населені пункти в Золочівській громаді.

Усього з початку бойових дій було знеструмлено 450 міст, селищ та сіл Харківської області.

“Це Куп’янський та Ізюмський райони, Балаклійська та Барвінківська громади, Дергачівський та Золочівський напрямки… Таким чином одразу 30% області потрапили під обстріли та знеструмлення”, – зазначив Олександр Кишинський.

Він розповів, що у перші ж години війни працівники обленерго одразу взялися відновлювати електропостачання.

“Було важко. Ми не встигали ремонтувати всі відключення, але ми намагалися. Хлопці ризикували, працюючи під обстрілами. Але в деяких випадках ми навіть не могли дістатися місця, адже російські війська підійшли впритул до Харкова. Далі за Кільцеву дорогу ми просто не могли поїхати”, – згадав початок війни Олександр Кишинський.

Наразі залишаються знеструмленими 99 населених пунктів Харківської області, в яких проживають близько 26 тисяч споживачів. Окрім величезних масштабів пошкоджень найбільше швидкому відновленню заважає мінна небезпека: сапери ще мають обстежити 7тисяч км ліній електропередачі.