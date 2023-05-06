«Працювати було дуже важко»: енергетики повернули світло у звільнене Гракове

У деокупованому селі Гракове на Харківщині повністю відновили електропостачання.

Про це повідомили у «Харківобленерго». За даними енергетиків, у населеному пункті через обстріли були пошкоджені понад 80% електричного обладнання. Частково були зруйновані опори, дроти та підстанції.

Щоб повністю заживити село фахівцям знадобилося 4 місяці.

Спочатку свою роботу виконали сапери, вони розмінували траси ліній електропередачі. Потім до роботи взялися енергетики.

«Було відновлено 5 електропідстанцій: на одній з них повністю замінено шкаф КТП, на трьох встановлено нові трансформатори. Окрім того, змонтовано понад 60 нових опор та 37,6 км проводу різного типу. Працювати було дуже важко через значні пошкодження, а також мінну небезпеку. Сьогодні люди повертаються у село, і ми готові підключити до мережі кожну оселю. Зараз усі 520 точок обліку мають доступ до електроживлення», – розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов.

Семенов додав, що з наступного тижня енергетики розпочнуть відновлювальні роботи у селі Мосьпанове. Там також чекають на світло понад 500 споживачів.