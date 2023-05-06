Live
  • Субота 06.05.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

«Працювати було дуже важко»: енергетики повернули світло у звільнене Гракове

Суспільство 15:39   06.05.2023
Виктория Яковенко
«Працювати було дуже важко»: енергетики повернули світло у звільнене Гракове Фото: АТ “Харківобленерго”

У деокупованому селі Гракове на Харківщині повністю відновили електропостачання.

Про це повідомили у «Харківобленерго». За даними енергетиків, у населеному пункті через обстріли були пошкоджені понад 80% електричного обладнання. Частково були зруйновані опори, дроти та підстанції.

Щоб повністю заживити село фахівцям знадобилося 4 місяці.

Спочатку свою роботу виконали сапери, вони розмінували траси ліній електропередачі. Потім до роботи взялися енергетики.

«Було відновлено 5 електропідстанцій: на одній з них повністю замінено шкаф КТП, на трьох встановлено нові трансформатори. Окрім того, змонтовано понад 60 нових опор та 37,6 км проводу різного типу. Працювати було дуже важко через значні пошкодження, а також мінну небезпеку. Сьогодні люди повертаються у село, і ми готові підключити до мережі кожну оселю. Зараз усі 520 точок обліку мають доступ до електроживлення», – розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов.

Семенов додав, що з наступного тижня енергетики розпочнуть відновлювальні роботи у селі Мосьпанове. Там також чекають на світло понад 500 споживачів.

01

02
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: До річниці звільнення. У Циркунах повністю повернули людям світло

Автор: Виктория Яковенко

Новини за темою:

08:40
Доба на Харківщині – без пожеж через обстріли РФ – ДСНС
08:06
У громаді на Харківщині цілий день буде “гучно”: причина
07:00
Які населені пункти обстріляв ворог на Харківщині – Генштаб
17:01
До річниці звільнення. У Циркунах повністю повернули людям світло
15:59
На Харківщині дроном знищили ворожі засоби РЕБ (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Працювати було дуже важко»: енергетики повернули світло у звільнене Гракове»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2023 в 15:39;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому селі Гракове на Харківщині повністю відновили електропостачання.".