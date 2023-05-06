«Работать было очень тяжело»: энергетики вернули свет в освобожденное Граково
В деоккупированном селе Граково на Харьковщине полностью возобновили электроснабжение.
Об этом сообщили в «Харьковоблэнерго». По данным энергетиков, в населенном пункте из-за обстрелов было повреждено более 80% электрического оборудования. Частично были разрушены опоры, провода и подстанции.
Чтобы полностью запитать село специалистам понадобилось 4 месяца.
Сначала свою работу проделали саперы, они разминировали трассы линий электропередачи. Затем к работе приступили энергетики.
«Было восстановлено 5 электроподстанций: на одной из них полностью заменен шкаф КТП, на троих установлены новые трансформаторы. Кроме того, смонтировано более 60 новых опор и 37,6 км проводов разного типа. Работать было очень тяжело из-за значительных повреждений, а также минной опасности. Сегодня люди возвращаются в село, и мы готовы подключить к сети каждый дом. Сейчас все 520 точек учета имеют доступ к электропитанию», – рассказал начальник Чугуевского РЭС Андрей Семенов.
Семенов добавил, что на следующей неделе энергетики начнут восстановительные работы в селе Мосьпаново. Там также ждут свет более 500 потребителей.
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2023 в 15:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном селе Граково на Харьковщине полностью возобновили электроснабжение.".