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К годовщине освобождения. В Циркунах полностью вернули людям свет

Общество 17:01   05.05.2023
Оксана Якушко
К годовщине освобождения. В Циркунах полностью вернули людям свет

Специалисты «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение на последней обесточенной улице в Циркунах, сообщила ХОВА.

Работы по восстановлению сети в Циркуновской тергромаде начались в октябре прошлого года. Работать было сложно из-за большого количества мин и катастрофических повреждений инфраструктуры, рассказали специалисты облэнерго. Впрочем, первым 100 жителям села свет подали уже в декабре.

«За это время специалисты «Харьковоблэнерго» заменили более 20 силовых трансформаторов, 250 опор, более 1000 изоляторов и восстановили 40 км линий электропередач. Спасибо нашим пиротехникам и энергетикам за ежедневный самоотверженный и упорный труд», — отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В настоящее время специалисты Липецкой РЭС начали восстанавливать электроснабжение в селе Черкасские Тишки Циркуновской тергромады. Сейчас там демонтируют поврежденное оборудование и провода.

«С понедельника уже начинать замену провода. Восстановление электроснабжения в этой деревне тоже потребует много времени, ведь разрушения очень большие. Черкасские Тишки, Русские Тишки и Борщевая – объемы повреждений сети в этих населенных пунктах составляют более 80%», — пояснил начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 17:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение на последней обесточенной улице в Циркунах, сообщила ХОВА.".