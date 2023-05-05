К годовщине освобождения. В Циркунах полностью вернули людям свет
Специалисты «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение на последней обесточенной улице в Циркунах, сообщила ХОВА.
Работы по восстановлению сети в Циркуновской тергромаде начались в октябре прошлого года. Работать было сложно из-за большого количества мин и катастрофических повреждений инфраструктуры, рассказали специалисты облэнерго. Впрочем, первым 100 жителям села свет подали уже в декабре.
«За это время специалисты «Харьковоблэнерго» заменили более 20 силовых трансформаторов, 250 опор, более 1000 изоляторов и восстановили 40 км линий электропередач. Спасибо нашим пиротехникам и энергетикам за ежедневный самоотверженный и упорный труд», — отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В настоящее время специалисты Липецкой РЭС начали восстанавливать электроснабжение в селе Черкасские Тишки Циркуновской тергромады. Сейчас там демонтируют поврежденное оборудование и провода.
«С понедельника уже начинать замену провода. Восстановление электроснабжения в этой деревне тоже потребует много времени, ведь разрушения очень большие. Черкасские Тишки, Русские Тишки и Борщевая – объемы повреждений сети в этих населенных пунктах составляют более 80%», — пояснил начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 17:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение на последней обесточенной улице в Циркунах, сообщила ХОВА.".