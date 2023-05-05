К годовщине освобождения. В Циркунах полностью вернули людям свет

Специалисты «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение на последней обесточенной улице в Циркунах, сообщила ХОВА.

Работы по восстановлению сети в Циркуновской тергромаде начались в октябре прошлого года. Работать было сложно из-за большого количества мин и катастрофических повреждений инфраструктуры, рассказали специалисты облэнерго. Впрочем, первым 100 жителям села свет подали уже в декабре.

«За это время специалисты «Харьковоблэнерго» заменили более 20 силовых трансформаторов, 250 опор, более 1000 изоляторов и восстановили 40 км линий электропередач. Спасибо нашим пиротехникам и энергетикам за ежедневный самоотверженный и упорный труд», — отметил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В настоящее время специалисты Липецкой РЭС начали восстанавливать электроснабжение в селе Черкасские Тишки Циркуновской тергромады. Сейчас там демонтируют поврежденное оборудование и провода.

«С понедельника уже начинать замену провода. Восстановление электроснабжения в этой деревне тоже потребует много времени, ведь разрушения очень большие. Черкасские Тишки, Русские Тишки и Борщевая – объемы повреждений сети в этих населенных пунктах составляют более 80%», — пояснил начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов.