Синегубов показал, как в Циркунах отмечают годовщину освобождения от оккупации

Год назад ВСУ освободили Циркуны в Харьковской области. Населенный пункт посетили глава ХОВА и глава облсовета.

На новой аллее в центре села торжественно посадили липы как символ восстановления Циркунов. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Представителям Циркуновской ВА и сельского совета, а также местным активистам и волонтерам вручили награды от ХОВА.

«Благодарю всех, кто освобождал Циркуны и сейчас работает над восстановлением села, всех, кто защищает Харьковщину на фронте и работает в тылу. Вместе победим!», – написал Синегубов.