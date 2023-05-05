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Синегубов показал, как в Циркунах отмечают годовщину освобождения от оккупации

Общество 14:39   05.05.2023
Виктория Яковенко
Синегубов показал, как в Циркунах отмечают годовщину освобождения от оккупации Фото: Олег Синегубов

Год назад ВСУ освободили Циркуны в Харьковской области. Населенный пункт посетили глава ХОВА и глава облсовета.

На новой аллее в центре села торжественно посадили липы как символ восстановления Циркунов. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Представителям Циркуновской ВА и сельского совета, а также местным активистам и волонтерам вручили награды от ХОВА.

«Благодарю всех, кто освобождал Циркуны и сейчас работает над восстановлением села, всех, кто защищает Харьковщину на фронте и работает в тылу. Вместе победим!», – написал Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 14:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год назад ВСУ освободили Циркуны в Харьковской области. Населенный пункт посетили глава ХОВА и глава облсовета.".