Синегубов показал, как в Циркунах отмечают годовщину освобождения от оккупации
Фото: Олег Синегубов
Год назад ВСУ освободили Циркуны в Харьковской области. Населенный пункт посетили глава ХОВА и глава облсовета.
На новой аллее в центре села торжественно посадили липы как символ восстановления Циркунов. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Представителям Циркуновской ВА и сельского совета, а также местным активистам и волонтерам вручили награды от ХОВА.
«Благодарю всех, кто освобождал Циркуны и сейчас работает над восстановлением села, всех, кто защищает Харьковщину на фронте и работает в тылу. Вместе победим!», – написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год назад ВСУ освободили Циркуны в Харьковской области. Населенный пункт посетили глава ХОВА и глава облсовета.".