Live
  • П’ятниця 05.05.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.49
    • 🟢

Синєгубов показав, як у Циркунах відзначають річницю звільнення від окупації

Суспільство 14:39   05.05.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов показав, як у Циркунах відзначають річницю звільнення від окупації Фото: Олег Синєгубов

Рік тому ЗСУ звільнили Циркуни у Харківській області. Населений пункт відвідали голова ХОВА та голова облради.

На новій алеї у центрі села урочисто посадили липи як символ відновлення Циркунів. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Представникам Циркунівської ВА та сільської ради, а також місцевим активістам та волонтерам вручили нагороди від ХОВА.

«Дякую усім, хто звільняв Циркуни та зараз працює над відновленням села, усім, хто захищає Харківщину на фронті та працює в тилу. Разом переможемо!» – написав Синєгубов.

01

02

03
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: У Руській Лозовій на Харківщині відзначають рік визволення від “визволителів”

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:25
Які дороги ремонтують в Харківській області (фото)
11:47
З 24 лютого Харківщина прийняла 417 тис переселенців, 87 тис – з них діти
08:38
Пошкоджено будинки, сталися пожежі – Синєгубов про обстріли Харківщини
15:24
На Харківщині за тиждень розмінували 260 га землі: скільки знайшли вибухівок
15:04
Грози та град : на Харківщині із завтрашнього дня різко зміниться погода

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов показав, як у Циркунах відзначають річницю звільнення від окупації»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 14:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рік тому ЗСУ звільнили Циркуни у Харківській області. Населений пункт відвідали голова ХОВА та голова облради.".