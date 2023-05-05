Синєгубов показав, як у Циркунах відзначають річницю звільнення від окупації
Фото: Олег Синєгубов
Рік тому ЗСУ звільнили Циркуни у Харківській області. Населений пункт відвідали голова ХОВА та голова облради.
На новій алеї у центрі села урочисто посадили липи як символ відновлення Циркунів. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Представникам Циркунівської ВА та сільської ради, а також місцевим активістам та волонтерам вручили нагороди від ХОВА.
«Дякую усім, хто звільняв Циркуни та зараз працює над відновленням села, усім, хто захищає Харківщину на фронті та працює в тилу. Разом переможемо!» – написав Синєгубов.
Читайте також: У Руській Лозовій на Харківщині відзначають рік визволення від “визволителів”
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов показав, як у Циркунах відзначають річницю звільнення від окупації»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2023 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рік тому ЗСУ звільнили Циркуни у Харківській області. Населений пункт відвідали голова ХОВА та голова облради.".