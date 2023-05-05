Синєгубов показав, як у Циркунах відзначають річницю звільнення від окупації

Рік тому ЗСУ звільнили Циркуни у Харківській області. Населений пункт відвідали голова ХОВА та голова облради.

На новій алеї у центрі села урочисто посадили липи як символ відновлення Циркунів. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Представникам Циркунівської ВА та сільської ради, а також місцевим активістам та волонтерам вручили нагороди від ХОВА.

«Дякую усім, хто звільняв Циркуни та зараз працює над відновленням села, усім, хто захищає Харківщину на фронті та працює в тилу. Разом переможемо!» – написав Синєгубов.