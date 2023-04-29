У Руській Лозовій на Харківщині відзначають рік визволення від “визволителів”

Рік тому Руську Лозову деокупували Сили оборони. Про пам’ятну дату нагадав голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Він зазначив, що звільнення Руської Лозової 29 квітня 2022 року започаткувало деокупацію всієї громади.

“Визволення Руської Лозової мало велике значення для Дергачівської та Малоданилівської громад, а також для міста Харкова. Ця успішна операція Сил оборони України дозволила відкинути ворога від обласного центру та зменшити інтенсивність обстрілів Дергачів, Малої Данилівки, Черкаської Лозової, Лісного, П’ятихаток та Олексіївки. Завдяки цьому було збережено сотні людських життів”, – написав Задоренко у телеграмі.

Нагадаємо, рік тому про звільнення Руської Лозової першим заявив командир KRAKEN Костянтин Немічев, згодом інформацію підтвердили ГУР Міноборони та командування Сухопутних військ ЗСУ.

А мер Харкова Ігор Терехов тоді спрогнозував, що зі звільненням Руської Лозової інтенсивність ворожих обстрілів Харкова має зменшитися.