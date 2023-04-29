В Русской Лозовой на Харьковщине отмечают год освобождения от «освободителей»

Год назад Русскую Лозовую деоккупировали Силы обороны. О памятной дате напомнил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

Он отметил, что освобождение Русской Лозовой 29 апреля 2022 года положило начало деоккупации всей громады.

«Освобождение Русской Лозовой имело большое значение для Дергачевской и Малоданиловской громад, а также города Харькова. Эта успешная операция Сил обороны Украины позволила отбросить врага от областного центра и снизить интенсивность обстрелов Дергачей, Малой Даниловки, Черкасской Лозовой, Лесного, Пятихаток и Алексеевки. Благодаря этому были сохранены сотни человеческих жизней», — написал Задоренко в telegram.

Напомним, год назад об освобождении Русской Лозовой первым заявил командир KRAKEN Константин Немичев, впоследствии информацию подтвердили ГУР Минобороны и командование Сухопутных войск ВСУ.

А мэр Харькова Игорь Терехов тогда спрогнозировал, что с освобождением Русской Лозовой интенсивность вражеских обстрелов Харькова должна уменьшиться.